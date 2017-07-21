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Главные новости Челябинской области
11:04  21 июля 2017 0

Кавказская семья разбилась на трассе в Челябинской области, угодив под фуру. ФОТО

Из пятерых человек в "Газели" выжила лишь 10-летняя девочкаФото: пользователь "Серега Попцов" в группе "Подслушано в Чебаркуле" в "ВКонтакте"

Семья из Ингушетии разбилась насмерть на трассе М5 «Урал» (Москва-Челябинск) под Чебаркулем. Они ехали в пассажирской «Газели» и попали под лобовой удар фуры, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Южному Уралу.

На месте погибли 57-водитель и его 20-летний племянник. В приемном отделении умерла 50-летняя мать семейства, а в реанимации — их 15-летний сын. Выжить удалось лишь 10-летней девочке. По данным минздрава Челябинской области, она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и переломом лицевых костей.

По предварительной информации ГИБДД, водитель «Газели» при повороте налево не уступил дорогу встречной фуре, за рулем которой сидел 54-летний житель Омской области. Он отделался травмами. Освидетельствование показало, что дальнобойщик был трезв.

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Фото: пользователь «Лилия Лазаренко» в «ВКонтакте»

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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