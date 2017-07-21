Семья из Ингушетии разбилась насмерть на трассе М5 «Урал» (Москва-Челябинск) под Чебаркулем. Они ехали в пассажирской «Газели» и попали под лобовой удар фуры, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Южному Уралу.
На месте погибли 57-водитель и его 20-летний племянник. В приемном отделении умерла 50-летняя мать семейства, а в реанимации — их 15-летний сын. Выжить удалось лишь 10-летней девочке. По данным минздрава Челябинской области, она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и переломом лицевых костей.
По предварительной информации ГИБДД, водитель «Газели» при повороте налево не уступил дорогу встречной фуре, за рулем которой сидел 54-летний житель Омской области. Он отделался травмами. Освидетельствование показало, что дальнобойщик был трезв.