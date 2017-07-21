11:20 21 июля 2017 0

Концерн «Автотор» намерен произвести около 140 тысяч легковых автомобилей в 2017 году Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Калининградский «Автотор» собирается произвести 140 тысяч машин в текущем году. Об этом журналистам рассказал вице-президент «Автотора» Владимир Кривченко.

Для сравнения: в прошлом году с конвейеров компании сошло 90 тысяч автомобилей, сообщает «Федеральное агентство новостей». Выполнение нового плана потребует привлечения 150 новых сотрудников.

Озвученный прогноз на 49,7% превышает показатели 2016 года, согласно которым рост производства предполагался на уровне 37%, уточняет информагентство Nation News.

«Автотор» является одним из крупнейших автопроизводителей России, который первым в стране начал выпуск иностранных марок. Он был основан в ноябре 1994 года. За время работы предприятие сотрудничало с крупнейшими автоконцернами мира и произвело более 1,6 миллиона автомобилей, добавляет телеканал 360.

Сейчас с конвейеров заводов концерна выходят автомобили известных мировых брендов — BMW, Hyundai и KIA. В мае 2017 года «Автотор» отметил 20-летие выпуска первого автомобиля.