В России предложено выплачивать тринадцатую пенсию к новогодним праздникам
Новую пенсию предложили в ГД
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести для российских пенсионеров ежегодную выплату тринадцатой пенсии к новогодним праздникам. Он подчеркнул значимость инициативы накануне отмечаемого сегодня в России Дня бабушек и дедушек.
«В День бабушек и дедушек хочу напомнить об инициативе партии „Справедливая Россия“ о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам. Мы предлагаем сделать так, чтобы у бабушек и дедушек появились дополнительные средства для покупки подарков детям, внукам и празднования Нового года», — заявил Миронов РИА Новости.
Политик подчеркнул, что такая мера станет шагом к восстановлению социальной справедливости в отношении граждан пожилого возраста. Он напомнил, что российские бабушки и дедушки занимают в обществе особое место: они не только помогают воспитывать внуков и поддерживают занятых на работе родителей, но и сохраняют семейные традиции, являясь опорой для всей семьи. Несмотря на возраст, представители старшего поколения стремятся поддерживать родных и создавать атмосферу заботы и тепла в доме.
Ранее партия «Справедливая Россия» уже вносила на рассмотрение Государственной думы законопроекты о дополнительных выплатах пенсионерам. Теперь инициатива о тринадцатой пенсии должна стать очередным шагом к улучшению качества жизни пожилых россиян, считают в партии. Решение о рассмотрении предложения будет приниматься профильными думскими комитетами.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.