«Ведомости»: Минобороны снизит порог уголовной ответственности за самоволку

Срок сократидся в пять раз Фото: Илья Московец © URA.RU

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минобороны РФ о сокращении допустимого срока отсутствия военного на службе без уважительных причин для привлечения к уголовной ответственности. Теперь срок сократился с десяти до двух суток. Нововведения затронут как призывников, так и контрактников. Об этом сообщают члены самой комиссии.

Причиной поправок стало несоответствие действующей редакции закона с нормами Уголовного кодекса РФ, уточняет председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «В настоящее время такой срок самовольного оставления части составляет „свыше 10 суток“, и поправки призваны привести эту норму в соответствие с диспозицией ст. 337 УК, которая также оперирует сроком „свыше 2 суток“», — отметил Груздев. Его слова приводит издание «Ведомости».

Действующие правила позволяют военным возвращаться к месту службы до истечения десяти дней и избегать уголовной ответственности, ограничиваясь дисциплинарными взысканиями. Такая практика затрудняет контроль за исполнением служебных обязанностей и не способствует поддержанию порядка. Эксперты отмечают, что после вступления поправок в силу промежуток времени отсутствия на военной службе не будет включаться в общий срок службы, что важно для формирования пенсионных прав и получения льгот.

