«Ведомости»: Минобороны снизит порог уголовной ответственности за самоволку
Срок сократидся в пять раз
Фото: Илья Московец © URA.RU
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минобороны РФ о сокращении допустимого срока отсутствия военного на службе без уважительных причин для привлечения к уголовной ответственности. Теперь срок сократился с десяти до двух суток. Нововведения затронут как призывников, так и контрактников. Об этом сообщают члены самой комиссии.
Причиной поправок стало несоответствие действующей редакции закона с нормами Уголовного кодекса РФ, уточняет председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «В настоящее время такой срок самовольного оставления части составляет „свыше 10 суток“, и поправки призваны привести эту норму в соответствие с диспозицией ст. 337 УК, которая также оперирует сроком „свыше 2 суток“», — отметил Груздев. Его слова приводит издание «Ведомости».
Действующие правила позволяют военным возвращаться к месту службы до истечения десяти дней и избегать уголовной ответственности, ограничиваясь дисциплинарными взысканиями. Такая практика затрудняет контроль за исполнением служебных обязанностей и не способствует поддержанию порядка. Эксперты отмечают, что после вступления поправок в силу промежуток времени отсутствия на военной службе не будет включаться в общий срок службы, что важно для формирования пенсионных прав и получения льгот.
Ранее действовал более мягкий порядок: уголовная ответственность за самовольное оставление части наступала только при отсутствии свыше 10 дней, а время отсутствия засчитывалось в срок службы, если не превышало этот период. Поправки приведут законодательство в соответствие с УК РФ, где уже установлен двухдневный предел, и ужесточат контроль за исполнением воинских обязанностей, лишая военнослужащих возможности учитывать время самовольного отсутствия при формировании пенсионных прав и получении льгот.
