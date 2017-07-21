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Главные новости Челябинской области
11:38  21 июля 2017 0

Челябинские силовики задержали бывшего высокопоставленного полицейского

Клипарт. Чебаркуль, полиция чебаркуля
В Челябинской области задержан бывший начальник криминальной полиции ЧебаркуляФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержан бывший начальник отдела криминальной полиции ОМВД Чебаркуля Михаил Данилов. Эту информацию «URA.RU» сообщили источники в правоохранительных органах. В пресс-службе СК РФ по Челябинской области заявили, что комментарии будут позже.

Михаил Данилов ушел в отставку в 2015 году в чине подполковника полиции. В Чебаркуле говорят, что его задержание связано с делом адвоката Дениса Кудрякова, который обвиняется в организации игорных заведений в Миассе и Чебаркуле. По слухам, ему покровительствовали местные силовики. Уголовное дело было возбуждено 17 августа 2016 года, Кудрякова задержали в марте 2017-го. По данным следствия, в течение четырех лет адвокат привлек к преступной деятельности 14 местных жителей.

В ходе расследования было изъято более 30 игровых автоматов и 10 системных блоков. Дело Кудрякова уже ушло в суд. В конце июня в СК РФ по региону заявили о завершении расследования. «Учитывая, что материалы по Кудрякову уже в суде, то речь идет о новом уголовном деле, фигурантом которого станет Данилов», — сообщил «URA.RU» собственный источник.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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