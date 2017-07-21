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Главные новости Тюменской области
13:34  21 июля 2017 1

«Город решили утопить!». Коммунальщики превратили Тюмень в бассейн

Водоканал смыл набережную. Тюмень, водоканал, ремонт
Из-за аварии на Метелевской водоочистной станции несколько районов в Тюмени затопило водойФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени в нескольких районах образовались огромные лужи из-за прорывов труб. Город затапливает холодной водой, на глазах сибирская столица превращается в бассейн.

В соцсетях пользователи делятся фотографиями с мест происшествия и сообщают о залитых тротуарах на перекрестках улиц Ленина и Орджоникидзе, на улицах Полевой и Мира, Червишевском тракте, а также в районе Дома Обороны. В комментариях люди в шоке от происходящего: «Да что происходит-то? Город решили утопить!» — волнуется Елена Алексеева. Некоторым удается сохранять спокойствие: «Это фонтан новый!» — шутит Сергей Ермаков.

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Из-за аварии на Метелевской водоочистной станции в городе образовались огромные лужи фото — Дима Иванов, группа «ЧС Тюмень» «Вконтакте»

Пресс-секретарь «Тюмень Водоканала» Иван Камельских рассказал «URA.RU», что причиной происшествия стало аварийное отключение электричества на Метелевской водоочистной станции. «В 4:52 на станции произошло аварийное отключение электричества. Мы перевели работу станции на второй слот. Однако перезапуск насосного оборудования привел к повышению давления в ночной городской сети. Это и привело к повреждениям», — рассказал собеседник «URA.RU».

Сейчас перед коммунальщиками стоят две задачи — устранение последствий ночной аварии и вопрос защиты Метелевской водоочистной станции от подобных инцидентов в будущем.

Устранять аварии работники службы начнут уже сегодня. Камельских уверяет, что ремонтные работы продлятся не больше суток. На это время в районах прорывов отключат водоснабжение.

По мнению собеседника агентства, у этого прорыва есть и положительная сторона. «Авария помогла выявить уязвимые места в системе водоснабжения», — сказал пресс-секретарь.

Анна Гринь
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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