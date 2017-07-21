В Тюмени в нескольких районах образовались огромные лужи из-за прорывов труб. Город затапливает холодной водой, на глазах сибирская столица превращается в бассейн.
В соцсетях пользователи делятся фотографиями с мест происшествия и сообщают о залитых тротуарах на перекрестках улиц Ленина и Орджоникидзе, на улицах Полевой и Мира, Червишевском тракте, а также в районе Дома Обороны. В комментариях люди в шоке от происходящего: «Да что происходит-то? Город решили утопить!» — волнуется Елена Алексеева. Некоторым удается сохранять спокойствие: «Это фонтан новый!» — шутит Сергей Ермаков.
Пресс-секретарь «Тюмень Водоканала» Иван Камельских рассказал «URA.RU», что причиной происшествия стало аварийное отключение электричества на Метелевской водоочистной станции. «В 4:52 на станции произошло аварийное отключение электричества. Мы перевели работу станции на второй слот. Однако перезапуск насосного оборудования привел к повышению давления в ночной городской сети. Это и привело к повреждениям», — рассказал собеседник «URA.RU».
Сейчас перед коммунальщиками стоят две задачи — устранение последствий ночной аварии и вопрос защиты Метелевской водоочистной станции от подобных инцидентов в будущем.
Устранять аварии работники службы начнут уже сегодня. Камельских уверяет, что ремонтные работы продлятся не больше суток. На это время в районах прорывов отключат водоснабжение.
По мнению собеседника агентства, у этого прорыва есть и положительная сторона. «Авария помогла выявить уязвимые места в системе водоснабжения», — сказал пресс-секретарь.