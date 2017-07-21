Госдума запретила анонимайзеры и разрешила продажу SIM-карт только по паспорту

Законопроект, запрещающий использовать анонимайзеры — технологии обхода блокировки сайтов с запрещенной информацией, — принят Госдумой в третьем чтении. Авторы документа утверждают, что закон направлен на безопасность в Сети.
В пояснительной записке авторы документа отмечали, что сейчас доступ к некоторым сайтам, позволяющим «обходить блокировки», ограничен на основании решений судов, однако использование технологий обхода не запрещено, сообщает РИА «Новости».
Под этот законопроект также попали поисковики, которым запрещено показывать на территории России ссылки на заблокированные ресурсы. Роскомнадзор предоставит владельцам анонимайзеров и операторам поисковиков доступ к реестру запрещенных сайтов.
Кроме того, ужесточены правила продажи SIM-карт. Мобильных операторов при заключении договора обяжут проверять паспортные данные абонента по ведомственным базам и информационным системам государственных органов.
Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил «Газете.Ru», что законопроект нацелен на борьбу с преступностью, в том числе с терроризмом и экстремизмом. Он добавил, что принятые меры помогут укрепить безопасность страны и создать новые механизмы верификации пользователей.