Появились погибшие при кораблекрушении в Севастополе
27 октября 2025 в 20:29
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате опрокидывания судна в Южной бухте Севастополя местный СК возбудил уголовное дело. Комитет обновил данные о потерях в случившейся катастрофе. По информации следствия двое человек погибли. К месту крушения судна отправилась бригада из опытных следователей, отметили в севастопольском Следкоме.
