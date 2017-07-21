Жителям Мурманска, которые попросили президента России Владимира Путина решить проблему с подачей горячей воды, дали ее на 20 минут. При этом местные власти успели заявить, что вопрос решен.
До этого жильцы дома не получали горячую воду около года. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, они вывесили из окна плакат с надписью: «Путин, помоги! Уже год нет горячей воды», сообщает «Эхо Москвы». После этого региональная прокуратура начала проверку.
Как рассказал один из жильцов, в тот же день воду людям дали, однако из крана она бежала всего 20 минут, после чего вновь исчезла, уточняет портал «Утро.ру».