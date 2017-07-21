{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,08
Динамика за 2 недели
Евро 68,00
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 июля 2017
14:10  21 июля 2017 1

«Путин, помоги!» Чиновники на 20 минут решили проблему жителей Мурманска, которые пожаловались президенту

Сафакулево, деревня Мартыновка Сафакулевский район Курганская обл, раковина, вода из крана
Горячая вода бежала из кранов всего 20 минут, после чего вновь исчезла (фото из архива)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителям Мурманска, которые попросили президента России Владимира Путина решить проблему с подачей горячей воды, дали ее на 20 минут. При этом местные власти успели заявить, что вопрос решен.

До этого жильцы дома не получали горячую воду около года. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, они вывесили из окна плакат с надписью: «Путин, помоги! Уже год нет горячей воды», сообщает «Эхо Москвы». После этого региональная прокуратура начала проверку.

Как рассказал один из жильцов, в тот же день воду людям дали, однако из крана она бежала всего 20 минут, после чего вновь исчезла, уточняет портал «Утро.ру».

Феликс Сорокин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров