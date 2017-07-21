17:26 21 июля 2017 0

Госкомпания уходит с рынка перевозок между городами ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре подан иск о признании банкротом ОАО «Северавтотранс» (САТ). Транспортное госпредприятие сейчас также проходит процедуру ликвидации. Об этом «URA.RU» сообщил директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Анатолий Уткин.

«Принято решение о ликвидации ОАО „Северавтотранс“. Процедура ликвидации уже идет. Что касается иска о банкротстве — он подан одним из кредиторов, дирекцией по эксплуатации служебных зданий», — рассказал Анатолий Уткин.

Департамент по управлению госимуществом является главным акционером САТ — ему принадлежит 72% акций. Госперевозчика требует признать банкротом дирекция по эксплуатации служебных зданий (ДЭСЗ) из-за долга в 2,8 млн рублей. В дирекции сообщили «URA.RU», что их работу также курирует департамент по управлению госимуществом. Арбитраж ХМАО рассмотрит этот иск в августе. Когда будет закончена процедура ликвидации — пока неизвестно.

Ранее власти ХМАО внесли «Северавтотранс» в список предприятий, которые планируется приватизировать до 2019 года — САТ оценили в 50,2 млн рублей. По данным базы «Контур.Фокус», 2015 год перевозчик закончил с чистым убытком в 61 млн рублей. Данных по 2016 году пока нет.

«Северавтотранс» специализируется на междугородних и межрегиональных перевозках. Из-за отсутствия железнодорожного сообщения со всеми территориями Югры, это предприятие можно назвать стратегическим. Филиалы, входящие в состав САТ, обслуживают семь городов и более 15 поселков. После аварии в декабре под Ханты-Мансийском, в которой погибли 12 человек (10 из них дети), «Северавтотранс» планировалось сделать главным детским перевозчиком ХМАО, но впоследствии от этой идеи отказались, в том числе — из-за отсутствия достаточного финансирования.

В правительстве ХМАО пообещали позднее прокомментировать ликвидацию стратегической компании, а также сообщить, кто возьмет на себя функции главного внутрирегионального перевозчика.