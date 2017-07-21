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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Свердловской области
16:54  21 июля 2017 0

Налоговая подготовила 69 тысяч заявлений на свердловчан. Уральцев заставят отдыхать в России

Заседание правительства Челябинск, налоговая полиция
Инспектора заставят граждан принудительно исполнить свой долг перед бюджетомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Налоговая инспекция Свердловской области подготовила 69 тысяч заявлений в суд на жителей региона, уклоняющихся от уплаты налога на имущество. Общая сумма недоимки составляет сотни миллионов рублей.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе налоговой, с начала года инспектора уже направили в суд 16 тысяч заявлений о взыскании с граждан 372 миллионов рублей недоимки по налогу на имущество. По итогам рассмотрения дел было: наложено 208 арестов на имущества, заблокировано 500 банковский счетов, выписано 400 запретов на выезд за пределы России, 4 тысячи налогоплательщиков в принудительном порядке отчисляют часть своих зарплат и пенсий на погашение недоимки.

Согласно законодательству, одним из ограничений для уклонистов может стать запрет на выезд за рубеж. Действовать он начинает при долге от 3 тысяч рублей. Для того, чтобы без проблем пересечь государственную границу, свердловская налоговая рекомендует жителям области при планировании отдыха проверить наличие задолженности на сайте инспекции.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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