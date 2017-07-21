Крупный долг с печально известного предприятия «Тюменьстальмост», в отношении которого открыто конкурсное производство, потребовал церковный банк «Пересвет». В общей сложности в адрес компании поступило более 10 заявлений от кредиторов.
Согласно данным из открытых источников, долг тюменского предприятия перед «Пересветом» составляет 3 166 миллионов рублей, при этом основным долгом является 2 200 миллионов, 860 миллионов — неустойкой, а 105 миллионов рублей — процентами за пользование кредитом.
Кроме того, возврата суммы в 6,5 млн от тюменской компании требует ООО «ХардМеталл», 4,4 миллиона— ООО «Мостовая инспекция», 2,6 миллиона — ООО «МУП Винзилинское ЖКХ».
ООО «Тюменьстальмост» был признан банкротом 29 июня этого года, иск подал Сбербанк. Кредитная организация потребовала возврата 1 353 миллиона рублей. Конкурсное производство было открыто сроком на шесть месяцев, судебное заседание назначено на 22 декабря. Как сообщало РБК Тюмень со ссылкой на собственника «Тюменьстальмоста» Александра Забарских, банк продал этот долг за 730 миллионов рублей столичной компании «Экспател», после чего якобы с объекта стали незаконно выводить имущество.
В банке «Пересвет», акционером которого является РПЦ, в октябре 2016 года Центробанк ввел временную администрацию. Позднее «Ведомости» сообщали, что в банке вскрылась пропажа 5 млрд рублей.