Суд арестовал оперативника МВД по делу Шакро Молодого

Бывший оперуполномоченный ГУ МВД Денис Богородецкий арестован по решению Лефортовского суда Москвы. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки сотрудникам СКР от криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой). Об этом сообщает «Дождь».
Следствие полагает, что Богородецкий вел переговоры с арестованными генералами Следственного комитета России, предлагая 300 тысяч долларов за решение дела по перестрелке на Родчельской улице. Арестованный Богородецкий будет находиться под стражей в течение двух месяцев. Такое решение на данный момент вынес суд.
Ранее «URA.RU» сообщало о ходе расследования по скандальному делу об организации преступного сообщества вором в законе, который подкупал высокопоставленных чиновников СКР для освобождения от наказания своих подельников.