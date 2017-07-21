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21 июля 2017
18:24  21 июля 2017 0

Суд арестовал оперативника МВД по делу Шакро Молодого

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., наручники
Богородецкого арестовали на два месяцаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший оперуполномоченный ГУ МВД Денис Богородецкий арестован по решению Лефортовского суда Москвы. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки сотрудникам СКР от криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой). Об этом сообщает «Дождь».

Следствие полагает, что Богородецкий вел переговоры с арестованными генералами Следственного комитета России, предлагая 300 тысяч долларов за решение дела по перестрелке на Родчельской улице. Арестованный Богородецкий будет находиться под стражей в течение двух месяцев. Такое решение на данный момент вынес суд.

Ранее «URA.RU» сообщало о ходе расследования по скандальному делу об организации преступного сообщества вором в законе, который подкупал высокопоставленных чиновников СКР для освобождения от наказания своих подельников.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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