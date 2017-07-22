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Главные новости Челябинской области
10:17  22 июля 2017 0

Задержан бывший подполковник челябинской полиции, крышевавший нелегальные казино

Приговор по делу адвоката Эльнары Салмановой. Екатеринбург, арест, конфой, полиция россии, фссп, суд, судебные приставы, федеральная служба судебных приставов
Михаила Данилова подозревают в получении взяткиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший начальник отдела криминальной полиции ОМВД Чебаркуля Михаил Данилов задержан по подозрению в получении взятки от адвоката Дениса Кудрякова, которого судят за организацию сети подпольных залов игровых автоматов в своем городе и Миассе. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, в ближайшие дни полицейскому предъявят обвинение по ст. 290 УК РФ (получение взятки) и выйдут с ходатайством об избрании меры пресечения.

В пресс-службе СКР по Челябинской области еще в пятницу, 21 июля, обещали дать комментарий позднее, но до сих пор не предоставили его. Руководитель следственного отдела СКР по Чебаркулю Виталий Александров не подтвердил и не опроверг «URA.RU» информацию о задержании Данилова за получение взятки, сославшись на тайну следствия.

Предполагаемого взяткодателя Дениса Кудрякова задержали в марте 2017-го. По версии силовиков, в течение четырех лет адвокат организовал группу из 14 человек, которые работали в его нелегальных залах игровых автоматов. Дело Кудрякова в конце июня направлено в суд. Во время расследования выяснилось, что подполковник полиции Михаил Данилов, подавший в отставку в 2015 году, покровительствовал незаконному бизнесу Дениса Кудрякова.

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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