{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 июля 2017
20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Курганской области
18:35  21 июля 2017 0

В Кургане дочь экс-депутата попала в аварию с прокурором. Силовик «прикинулся пострадавшим». ВИДЕО

Авария Курган, камшилова елена
Елена Камшилова первый раз попала в аварию с прокуроромФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дочь бывшего депутата Курганской городской Думы, адвокат Елена Камшилова на автомобиле попала аварию с прокурором. Об этом «URA.RU» сообщила сама пострадавшая.

Авария произошла в пятницу, 21 июля, на кольце по улице Дзержинского в Кургане. По словам Камшиловой, прокурор на своем автомобиле Skoda выехал с кольца с левого ряда и не пропустил автоледи, которая двигалась в правом ряду. От столкновения автомобили получили повреждения.

«На месте ДТП прокурор прикинулся пострадавшим, но по дороге в ГИБДД передумал заявлять о травмах. Сказал, что уже обогнал меня и перестроился, а я сзади наехала на него, — рассказала Елена Камшилова, — В инспекции вместе с дознавателем мы посмотрели запись видеорегистратора, после чего аргументы у прокурора пропали. Дело отправили в прокуратуру, так как ГИБДД не уполномочена его рассматривать».

Страховая возместит ущерб Камшиловой в том случае, если городской прокурор примет постановление о виновности своего подчиненного. «В противном случае, мне придется доказывать свою правоту в суде», — отметила адвокат. Водитель SKODA заявил, что это было его первое ДТП за 15 лет безаварийного вождения.

В Кургане сестры Елена и Марина Камшиловы известны как «таранщицы» из-за частых ДТП с их участием. Одни горожане обвиняют их в том, что сестры занимаются автоподставами и даже не пытаются избежать аварий, другие считают, что Камшиловы таким образом наказывают нарушителей ПДД. Марина и Елена утверждают, что просто соблюдают правила.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров