Дочь бывшего депутата Курганской городской Думы, адвокат Елена Камшилова на автомобиле попала аварию с прокурором. Об этом «URA.RU» сообщила сама пострадавшая.
Авария произошла в пятницу, 21 июля, на кольце по улице Дзержинского в Кургане. По словам Камшиловой, прокурор на своем автомобиле Skoda выехал с кольца с левого ряда и не пропустил автоледи, которая двигалась в правом ряду. От столкновения автомобили получили повреждения.
«На месте ДТП прокурор прикинулся пострадавшим, но по дороге в ГИБДД передумал заявлять о травмах. Сказал, что уже обогнал меня и перестроился, а я сзади наехала на него, — рассказала Елена Камшилова, — В инспекции вместе с дознавателем мы посмотрели запись видеорегистратора, после чего аргументы у прокурора пропали. Дело отправили в прокуратуру, так как ГИБДД не уполномочена его рассматривать».
Страховая возместит ущерб Камшиловой в том случае, если городской прокурор примет постановление о виновности своего подчиненного. «В противном случае, мне придется доказывать свою правоту в суде», — отметила адвокат. Водитель SKODA заявил, что это было его первое ДТП за 15 лет безаварийного вождения.
В Кургане сестры Елена и Марина Камшиловы известны как «таранщицы» из-за частых ДТП с их участием. Одни горожане обвиняют их в том, что сестры занимаются автоподставами и даже не пытаются избежать аварий, другие считают, что Камшиловы таким образом наказывают нарушителей ПДД. Марина и Елена утверждают, что просто соблюдают правила.