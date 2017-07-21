{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 июля 2017
20 июля 2017
19:13  21 июля 2017 0

В тюменское протестующее село приехал «десант» из правительства

Экономический форум в ТюмГУ. Тюмень, шумков вадим
Замгубернатора Вадим Шумков заверил местных жителей, что силой завод у них строить не будутФото: Николай Бастриков © URA.RU

В тюменском селе Нижние Аремзяны, где власти «запугали» людей клещами, побывал «десант» областных чиновников. В сельском поселении, жители которого протестуют против строительства предприятий лесного комплекса, создана рабочая группа, которая должна разобраться в ситуации и дать ответы на вопросы селян. В состав рабочей группы под председательством замгубернатора Вадима Шумкова вошли чиновники и жители Нижних Аремзян.

Глава региона Владимир Якушев жестко указал на недоработки местных властей и заверил, что мнение граждан в вопросе строительства фанерного завода будет учтено. «Никто не соизволил разъяснить местным жителям суть принимаемых решений. Это недопустимо!», — заявил губернатор. В пресс-службе главы региона сообщили, что Владимир Якушев намерен принять участие в сходе граждан в Нижних Аремзянах, который запланирован на 10 сентября.

Как рассказал корреспонденту «URA.RU» житель села, на встречу с жителями приехали, в частности, председатель комитета по делам национальностей Евгений Воробьев и замгубернатора Вадим Шумков. «Туда ушли человек 15 [жителей села, — ред], — рассказал собеседник агентства. — Мы рады, что нас наконец услышали и начался диалог, потому что до этого все было в форме монолога. На встрече людям сказали, что вариант строительства у нас фанерного завода — не окончательный, что рассматриваются и другие места. Пообещали, что силой строить не будут».

Собеседник агентства рассказал, что митинг, который требовали разрешить селяне, они все же согласились провести в форме собрания в местном клубе 24 июля. «Там активисты, которые были на встрече, расскажут об ее итогах остальным жителям села», — пояснил источник.

Жители Нижних Аремзян второй год протестуют против строительства в селе предприятий лесопромышленного комплекса — люди уверяют, что на этой территории не нужно столько новых рабочих мест, а заводы грозят экологической катастрофой. В июле селяне подали местным властям уведомление о митинге, который хотели провести на площади. Однако чиновники заявили, что территория не обработана от клещей, и предложили 300 участникам акции здание местного клуба. При этом 12 июня на этой же площади отмечали массовый праздник, в котором, невзирая на опасность, участвовали дети и внуки главы поселения.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров