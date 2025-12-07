Логотип РИА URA.RU
Зарплату сотрудников предприятий Челябинска доведут до 113 тысяч рублей

07 декабря 2025 в 19:29
В Челябинской области растет зарплата

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В стратегии социально-экономического развития Челябинска, рассчитанной до 2035 года указано, что средняя зарплата работников крупных предприятий достигнет уровня в 113 тысяч рублей. Об этом говорится в документе.

«Средняя зарплата работников средних и крупных предприятий в Челябинске к 2035 году составит 113, 5 тысяч рублей», — указано в стратегии. В 2025 году среднемесячная зарплата в городе приблизилась к 90 тысячам рублей в месяц. Уровень оплаты труда горожан постоянно растет.

Ранее в стратегии развития Челябинска до 2035 года закладывалось, что средняя зарплата в городе в 2025 году составит 61,3 тысячи рублей, а уровень свыше 90 тысяч будет достигнут лишь к 2032 году. Однако фактически уже за восемь месяцев 2025 года средняя начисленная зарплата по крупным и средним организациям превысила 92,7 тысячи рублей, при этом самые высокие доходы фиксировались в строительной отрасли.

Комментарии (1)
  • Вася
    07 декабря 2025 19:32
    Да тут я согласен, хоть и медленно но зарплата растет. Это факт.
