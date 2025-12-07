Болельщики челябинского «Трактора» освистали свою команду в матче с «Динамо»

Позор на домашнем льду: болельщики «Трактора» освистали команду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Болельщики челябинского «Трактора» освистали свою команду после крупного домашнего поражения от московского «Динамо». Значительная часть зрителей покинула трибуны ледовой арены еще до окончания встречи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«К тридцатой минуте игры челябинская команда уже пропустила шесть голов. Терпение болельщиков „Трактора“ лопнуло — сотни зрителей стали покидать арену. Оставшаяся часть фанатов по ходу второго и третьего периодов регулярно встречала действия „черно-белых“ свистом», — передает корреспондент URA.RU.