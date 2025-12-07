Дорожная техника будет всю ночь работать на улицах Челябинска, чтобы ликвидировать последствия снегопада. Об этом сообщили вице-мэр Дмитрий Агеев, в ответ на запрос URA.RU.

«Подрядные организации приступили к превентивной обработке опасных участков, чтобы не допустить образование наката и гололедных явлений. В ночь на дороги выведено 133 единицы техники, а также 175 рабочих. Поселок Западный на обработке и очистке — две единицы техники. Производится обработка песчано-гравийной смесью вручную и механизированно. Обработка производится на всю ширину дорожного покрытия. Основной упор идет на обработку посадочных площадок и тротуаров. Особое внимание уделено к подходам к социально значимым объектам», — пояснил Агеев.