Дорожную технику вывели на ночные улицы Челябинска для уборки снега. Фото, видео

07 декабря 2025 в 22:31
Уборка снега в Челябинске продлится всю ночь

Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска © URA.RU

Дорожная техника будет всю ночь работать на улицах Челябинска, чтобы ликвидировать последствия снегопада. Об этом сообщили вице-мэр Дмитрий Агеев, в ответ на запрос URA.RU.

«Подрядные организации приступили к превентивной обработке опасных участков, чтобы не допустить образование наката и гололедных явлений. В ночь на дороги выведено 133 единицы техники, а также 175 рабочих. Поселок Западный на обработке и очистке — две единицы техники. Производится обработка песчано-гравийной смесью вручную и механизированно. Обработка производится на всю ширину дорожного покрытия. Основной упор идет на обработку посадочных площадок и тротуаров. Особое внимание уделено к подходам к социально значимым объектам», — пояснил Агеев.

67 единиц техники и 80 рабочих выведут администрациями районов. Также ночь проводится очистка и обработка внутриквартальных проездов, очистка и обработка общественных пространств.

Перед выходными жителей Челябинской области предупредили о надвигающихся снегопадах. Личный состав ГАИ региона и дорожные службы были приведены в состояние повышенной готовности.

1/5

Коммунальщики Челябинска ведут ночную расчистку улиц от снега

Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска © URA.RU

Комментарии (1)
