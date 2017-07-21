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21 июля 2017
19:26  21 июля 2017 0

Прохоров рассказал американскому журналисту, как «олигарховать». ВИДЕО

Пмэф-2014. Церемония вручение премии
Американец нашел общий язык с олигархомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Владелец баскетбольной команды Brooklyn Nets олигарх Михаил Прохоров принял участие в американском шоу на канале CBS, где рассказал, какого быть русским миллиардером. Бизнесмен показал шикарный дом, дорогую яхту и настоящий АК-47, передает телеканал «Дождь».

Ведущий Стивен Кольбер нашел много общего с Прохоровым. Так, мужчины признали, что в их сердцах до сих пор живут мальчишки, которые любят оружие и машины. Также американец пришел в восторг, когда увидел на подоконнике бизнесмена настоящий автомат Калашникова.

Шоу перевел и озвучил известный российский комик, бывший участник комедийного телесериала «33 квадратных метра» Андрей Бочаров.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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