{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 июля 2017
20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Югры
19:46  21 июля 2017 0

У женщины, распилившей себе промежность в Нефтеюганске, нашлись последователи

Женщина с ножовкой и окровавленным пахом наделала шума в российских социальных сетяхФото: соцсети

В социальных сетях продолжается обсуждение громкой истории, произошедшей в Нефтеюганске, где неизвестная женщина бродила обнаженной по улице, держа рядом с окровавленной промежностью ножовку. Дама была замечена на перекрестке улиц Сургутская, Парковая и Транспортная, рядом с магазином «Гранд». Пользователи оставляют под записями с видео тысячи сообщений.

Одна из самых популярных версий для обсуждения пользователей — югорчанка, прежде чем выйти на улицу, находилась в номере расположенной неподалеку гостиницы, в компании подруг и в состоянии наркотического опьянения.

Согласно другой гипотезе, женщина бродила по городу обнаженной уже два дня и на все попытки горожан принять участие в ее судьбе отвечала нецензурной бранью.

Официально в полиции Югры ситуацию комментируют сухо: женщина была госпитализирована с диагнозом «отравление психоактивными веществами», информация о происшествии поступила от медиков. Несмотря на наличие крови на теле, факт насилия либо членовредительства люди в погонах не подтверждают. «Телесных повреждений у нее не обнаружено. Из больницы сообщили только об отравлении», — сообщила «URA.RU» начальник отдела информации и общественных связей УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

Вслед за югорской историей подобные происшествия были замечены СМИ в Волгограде. Там появились сразу два сообщения о неадекватной обнаженной женщине, разгуливающей по улицам. Согласно одному источнику, дама прилюдно попыталась съесть свой бюстгальтер. Как сообщает другой, женщина, будучи на автобусной остановке, начала обмазывать себя менструальной кровью.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров