В социальных сетях продолжается обсуждение громкой истории, произошедшей в Нефтеюганске, где неизвестная женщина бродила обнаженной по улице, держа рядом с окровавленной промежностью ножовку. Дама была замечена на перекрестке улиц Сургутская, Парковая и Транспортная, рядом с магазином «Гранд». Пользователи оставляют под записями с видео тысячи сообщений.
Одна из самых популярных версий для обсуждения пользователей — югорчанка, прежде чем выйти на улицу, находилась в номере расположенной неподалеку гостиницы, в компании подруг и в состоянии наркотического опьянения.
Согласно другой гипотезе, женщина бродила по городу обнаженной уже два дня и на все попытки горожан принять участие в ее судьбе отвечала нецензурной бранью.
Официально в полиции Югры ситуацию комментируют сухо: женщина была госпитализирована с диагнозом «отравление психоактивными веществами», информация о происшествии поступила от медиков. Несмотря на наличие крови на теле, факт насилия либо членовредительства люди в погонах не подтверждают. «Телесных повреждений у нее не обнаружено. Из больницы сообщили только об отравлении», — сообщила «URA.RU» начальник отдела информации и общественных связей УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.
Вслед за югорской историей подобные происшествия были замечены СМИ в Волгограде. Там появились сразу два сообщения о неадекватной обнаженной женщине, разгуливающей по улицам. Согласно одному источнику, дама прилюдно попыталась съесть свой бюстгальтер. Как сообщает другой, женщина, будучи на автобусной остановке, начала обмазывать себя менструальной кровью.