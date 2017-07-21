20:08 21 июля 2017 0

СКР передал дело в прокуратуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени завершено расследование уголовного дела замдиректора УК «Озерное». Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере и отмывании денег.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области, директор «Озерного» и его заместитель с января 2015 по июль 2016 года вносили в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг завышенные размеры платы по управлению, содержанию общего имущества, текущему ремонту, вывозу мусора и содержанию лифтов. В результате жильцов обманули больше чем на девять миллионов рублей.

Дня того, чтобы придать афере законный вид, заместитель директора расходовал деньги на начисление премий всем сотрудникам управляющей компании, а также ООО «Жилищник», соучредителем которого был. Кроме того, этими деньгами он платил поставщикам, контрагентам и подрядчикам, услуги которых не были включены в статьи расходов «Озерного», а также выдавал займы, передавал денежные средства на подотчет и выплатил учредителям «Озерного» дивиденды на сумму более полутора миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По данным анонимного источника агентства, заместителем генерального директора ООО «Управляющая компания «Озерное» являлся Дмитрий Труфанов.

Согласно информации из открытых источников, ООО «УК «Озерное» с апреля этого года переехало в офис на улице Вересковая, 7 — такой же адрес имеет и ООО «Жилищник».

Как ранее писало «URA.RU», на директора ООО Управляющая компания «Озерное» Людмилу Мокееву (является соучредителем компании) также заведено уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Обыски в офисе и дома у подозреваемой проводили следователи СУ СКР совместно с сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области.