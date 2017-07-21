Путин рассказал о самом ценном в своей жизни

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками на площадке сочинского «Сириуса» назвал три основные ценности в своей жизни.
Отвечая на вопрос одного из участников встречи о главных жизненных ценностях, Путин заявил, что это «сама жизнь, любовь и свобода». Слова президента приводит Nation News.
Глава государства также уточнил, что разговаривать об этих ценностях можно долго, но ясно одно — они важны в жизни каждого.
Владимир Путин проводит «Недетский разговор» — отвечает на вопросы более 800 школьников из 66 регионов страны в образовательном центре «Сириус» в Сочи, передает «Национальная служба новостей». Президент уже рассказал ребятам о том, что не пользуется соцсетями, а также раскрыл свой псевдоним разведчика.