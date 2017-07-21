Владимир Путин сделал заявление о своем преемнике

Президент России Владимир Путин во время проекта «Недетский разговор» ответил на вопрос о своем возможном преемнике.
На встрече с талантливыми учениками образовательного центра «Сириус» Владимир Путин заявил, что народ сам решит, кто возглавит страну, передает «Nation News». Но, согласно международной практике, отметил президент, лидер партии или страны может кого-то порекомендовать обществу.
«Кого бы кто бы ни предлагал, конечный выбор всегда за гражданами Российской Федерации», — подчеркнул президент.