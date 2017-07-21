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21 июля 2017
21:17  21 июля 2017 3

Владимир Путин сделал заявление о своем преемнике

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир, жест рукой
Путин встретился с учениками центра «Сириус»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин во время проекта «Недетский разговор» ответил на вопрос о своем возможном преемнике.

На встрече с талантливыми учениками образовательного центра «Сириус» Владимир Путин заявил, что народ сам решит, кто возглавит страну, передает «Nation News». Но, согласно международной практике, отметил президент, лидер партии или страны может кого-то порекомендовать обществу.

«Кого бы кто бы ни предлагал, конечный выбор всегда за гражданами Российской Федерации», — подчеркнул президент.

Сергей Дианов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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