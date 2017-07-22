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22 июля 2017
21 июля 2017
07:52  22 июля 2017 0

Ученые нашли источник «сигнала инопланетян» из созвездия Девы

Роскосмос, космос, спутник, планета земля
Непонятный сигнал из космоса астрономы услышали неделю назадФото: Роскосмос

Астрономы, ищущие внеземные цивилизации, выяснили, что «сигнал пришельцев» мог быть отправлен землянами.

Необычный сигнал ученые SETI получили на прошлой неделе. Он поступил с небольшой звезды GJ 447 в созвездии Девы. Повторное наблюдение подтвердило наличие сигнала. Но детальный анализ разочаровал энтузиастов, ожидавших скорого контакта с пришельцами, сообщает телеканал 360 со ссылкой на университет Пуэрто-Рико.

Оказывается, звезда созвездия Девы находится в той точке неба, где проходят орбиты многих геостационарных спутников Земли, которые подают сигналы примерно на той же частоте, что и обнаруженный «сигнал пришельцев».

Участники проекта SETI более полувека ищут внеземные цивилизации, пытаясь уловить среди сигналов из космоса послания разумных существ. Больше всего на привет от инопланетян был похож так называемый «сигнал Wow!», который уловил радиотелескоп в созвездии Стрельца в 1977 году. Однако, как и в нынешнем случае, он оказался «пустышкой» — ученые выяснили, что сигнал является отражением банального космического мусора.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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