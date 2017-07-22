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22 июля 2017
21 июля 2017
09:50  22 июля 2017 0

Трамп нашел себе новую Псаки. Предыдущий пресс-секретарь президента США раскрыл правду о своем уходе. ФОТО

Шон Спайсер в ближайшее время намерен посвятить свое время семьеФОТО: Википедия

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ушел в отставку по собственному желанию. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Решение об отставке Спайсер принял накануне утром, 21 июля. Как утверждает источник, в разговоре с президентом Дональдом Трампом Спайсер категорически не согласился с его решением назначить нью-йоркского финансиста Энтони Скарамуччи главой департамента коммуникаций Белого дома, сообщает «Газета.Ru».

Между тем покинувший пост пресс-секретаря президента США Шон Спайсер рассказал, что принял решение об уходе в интересах всей администрации: Трамп хотел привести новых людей, чтобы наладить работу в сфере коммуникаций, уточняет РИА «Новости». Спайсер при этом заявил, что Трамп был не согласен с его решением об уходе, не хотел его ухода и проявил щедрость и заботу о будущем Спайсера и его семьи.

Вместе с тем известно, что пресс-службу администрации Трампа возглавила заместитель действующего главы пресс-службы Белого дома Сара Сандерс, отмечает «Русская планета». Нового директором по коммуникациям администрации стал финансист Энтони Скарамуччи.

Ранее самым узнаваемым представителем Белого дома была Джен Псаки, которая запомнилась своими неоднозначными и порой нелепыми высказываниями.

Феликс Сорокин
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