Когда красота спасает планету: итоги «Мисс Земля 2025» и история россиянки, дошедшей до финала

Натали Пушкинова стала победительницей конкурса Фото: ROLEX DELA PENA / EPA / ТАСС

На Филиппинах прошел 25-ый юбилейный конкурс красоты «Мисс Земля 2025», посвященный вопросам экологии и охраны окружающей среды. Мероприятие прошло в комплексе Okada Manila, расположенном в городе Паранаке столичного региона Метро Манила. Девиз нынешнего конкурса — «The Silver Lining» («Серебряная подкладка») — призван символизировать надежду и стойкость человечества перед лицом глобальных климатических изменений.

В конкурсе приняли участие 78 представительниц различных стран в возрасте от 18 до 28 лет. Участницы были распределены по континентальным группам, включающим Африку, Америку, Азию и Океанию, а также Европу. Кроме того, их разделили на группы элементов: Воздух, Земля, Огонь и Вода. Россию в этом году представила 23-летняя москвичка Елизавета Гурьянова — выпускница магистратуры МГИМО по программе «Спортивный менеджмент». Что еще известно о конкурсе и кто стал победителем — в материале URA.RU.

Участницы из каких стран были на конкурсе и кто не приехал

Мероприятие ознаменовалось дебютом участницы из Узбекистана на международной арене 21-летней Шахризоды Мадаминовы из Ташкента. Также после перерыва на конкурс вернулись представительницы Армении, Австрии, Каймановых островов, Чехии, Эквадора, Эстонии, Финляндии, Германии, Ямайки, Ливана, Макао, Молдовы, Никарагуа, Румынии, Шотландии, Швеции, Танзании, Турции и Украины.

Вместе с тем, ряд государств отказались от участия в конкурсе. Среди них Алжир, Бельгия и Боливия.

Елизавета Гурьянова представила Россию на конкурсе





Страну на международном конкурсе представила 23-летняя жительница Москвы Елизавета Гурьянова. Внимание общественности к участнице было привлечено не только благодаря визуальным материалам, но и ее биографии. С раннего возраста Елизавета профессионально занималась спортивными бальными танцами. В интервью университетскому печатному изданию она ранее высказывала стремление способствовать включению данной дисциплины в программу Олимпийских игр. Девушка отмечала, что этот вид искусства предъявляет к спортсменам требования по выносливости и дисциплине, сопоставимые с традиционными олимпийскими видами спорта.

Накануне финального этапа состязания Гурьянова опубликовала пост в своем telegram-канале. Она написала, что корона представляет собой нечто большее, чем просто головной убор, — это воплощение смелости, личностного развития, преодоления установленных рамок и убежденности в том, что мечты не знают границ.

"Для меня этот путь — не только о красоте. Это о внутренней уверенности, которая сияет ярче бриллиантов. О доброте, которая объединяет. О стойкости, которая формирует характер. Об уме, который вдохновляет. И об искренности, которая делает нас по-настоящему красивыми. Это про жизнь», — написала конкурсантка.

В послужном списке Елизаветы уже имеется ряд престижных наград. Так, в 2023 году она завоевала титул «Мисс Москва», а до этого была удостоена звания «Московская красавица». Помимо этого, в 2021 году девушка принимала участие в национальном конкурсе «Краса России».

Четыре девушки стали победительницами в своих номинациях Фото: Aaron Favila/AP/TASS

Жюри и ведущие

Ведущим мероприятия был Джеймс Дикин, а в жюри входила бывшая Мисс Земля 2023 Дрита Зири из Албании. Конкурс транслировался онлайн и собрал тысячи зрителей.

Организаторы также почеркнули экологический активизм — делегатки представляли проекты по устойчивости, а их наряды часто включали в себя переработанные материалы. Отмечается, что победительницы станут послами ООН по экологии на год.

Как прошла подготовка к финалу конкурса

Участницы прибыли на Филиппины за несколько недель до финального этапа состязаний. В рамках подготовительной программы конкурсантки приняли участие в серии предварительных испытаний.





Фотосессии : Участницы продемонстрировали купальники и вечерние наряды, при этом особое внимание уделялось уверенности в себе и приверженности принципам экологической ответственности;

: Участницы продемонстрировали купальники и вечерние наряды, при этом особое внимание уделялось уверенности в себе и приверженности принципам экологической ответственности; Интервью и экологические инициативы : Каждая конкурсантка представила собственные проекты, направленные на защиту окружающей среды;

: Каждая конкурсантка представила собственные проекты, направленные на защиту окружающей среды; Показ национальных костюмов : Девушки продемонстрировали традиционные филиппинские наряды;

: Девушки продемонстрировали традиционные филиппинские наряды; Дополнительные состязания: Программа включала конкурсы талантов, пляжное моделирование и презентацию экологических проектов.

Кто получил специальные награды предварительного этапа

People's Choice (приз зрительских симпатий по результатам онлайн-голосования): Хенесис Вера из Мексики, которая благодаря поддержке зрителей вошла в топ-25 участниц;

Best in Swimsuit (лучшая в категории купальников): Валентина Кольясос из Колумбии;

Best in Evening Gown (лучшая в категории вечерних платьев): Рэйчел Чанг из Кубы.

Скандальные замены участниц

Подготовительный этап был омрачен несколькими инцидентами. В частности, представительницу Кении Мирел Атиено отстранили от участия в связи со скандальной ситуацией. Ее место заняла Эстер Мукойя.

Представительница Новой Зеландии Шэй Парсонс покинула конкурс по причине, которую организаторы охарактеризовали как «шокирующую». Однако подробности инцидента так и не были раскрыты. Вместо нее в конкурсе продолжила участие Индия Холдер.

На конкурсе выступили более 70 девушек Фото: ROLEX DELA PENA/EPA/TASS

Финальная церемония

Финал конкурса стартовал вечером 5 ноября по филлипинскому времени и продолжался несколько часов. Формат мероприятия соответствовал классической структуре конкурсов красоты. Сначала прошло торжественное открытие и представление участниц. На сцену вышли все 78 делегаток в национальных костюмах или экологичных нарядах. Публика приветствовала конкурсанток их национальными флагами. Далее жюри определило топ-25 девушек. Полуфиналистки были отобраны на основании предварительных оценок. В список вошли представительницы следующих стран:

Аргентина : Флоренция Эрнандэс;

: Флоренция Эрнандэс; Бразилия : Лайла Фризон;

: Лайла Фризон; Канада : Хэйли Уилсон;

: Хэйли Уилсон; Чили : Натали Брионес;

: Натали Брионес; Чехия : Натали Пушкинова;

: Натали Пушкинова; Эфиопия : Делина Гирма;

: Делина Гирма; Исландия : Солдис Вала Иварсдоттир;

: Солдис Вала Иварсдоттир; Индия : Комал Чоудхари;

: Комал Чоудхари; Италия : Натали Гульельмо;

: Натали Гульельмо; Южная Корея : Юн-со Чхве;

: Юн-со Чхве; Макао : Эванджелина Чен;

: Эванджелина Чен; Мексика : Генезис Вера;

: Генезис Вера; Молдова : Елизавета Кузнецова;

: Елизавета Кузнецова; Намибия : Ндешипева Ангула;

: Ндешипева Ангула; Нидерланды : Санне-Эсми Уолстра;

: Санне-Эсми Уолстра; Северные Марианские острова : Ария Кейльбах;

: Ария Кейльбах; Перу : Массиэль Суарес;

: Массиэль Суарес; Филиппины : Джой Баркома;

: Джой Баркома; Польша : Джастин Рогушка;

: Джастин Рогушка; Россия : Елизавета Гурьянова;

: Елизавета Гурьянова; ЮАР : Дженик Бота;

: Дженик Бота; Таиланд : Вари Нгамкхам;

: Вари Нгамкхам; ОАЭ : Ана Зафира;

: Ана Зафира; Украина : Мария Желяскова;

: Мария Желяскова; Вьетнам: Чинь Ми Ань.

Далее конкурсантки продемонстрировали купальники и вечерние наряды. Далее состоялся отбор топ-4 девушек и финальный раунд вопросов конкурсанткам. Им был задан вопрос о глобальных приоритетах в борьбе с климатическими изменениями. В финальную четверку вошли представительницы Чехии, Исландии, Вьетнама и Таиланда. Они получили титулы «Мисс Земля», «Мисс Воздух» «Мисс Вода» и «Мисс Огонь» соответственно. Действующая обладательница титула «Мисс Земля 2024» Джессика Лейн из Австралии передала корону новой победительнице.

Титул «Мисс Земля» получила девушка из Чехии Фото: ROLEX DELA PENA/EPA/TASS

Что известно о победительнице Натали Пушкиновой из Чехии





Обладательнице престижного титула «Мисс Земля» Натали Пушкиновой исполнился 21 год. Девушка проживает в окрестностях Праги и получает образование в Карловом университете на факультете маркетинговых коммуникаций и связей с общественностью. Параллельно с учебой она занимается модельной карьерой, в рамках которой проходила стажировку в известном издании Vogue. Среди увлечений победительницы конкурса особое место занимает дайвинг. Несмотря на риски, связанные с этим хобби, девушка придерживается жизненной философии «чему быть, тому не миновать».