На Собчак в четвертый раз подали в суд из-за долга по коммуналке
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал четвертый иск к телеведущей Ксении Собчак о взыскании задолженности по коммунальным платежам. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на судебные материалы.
«Зарегистрировано исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна», — говорится в материалах дела. Об этом сообщило РИА «Новости».
Столичный суд уже удовлетворил три аналогичных иска фонда к телеведущей. Так 9 октября сообщалось, что суд в Москве взыскал задолженность по коммунальным услугам с журналистки. Сумма взысканной задолженности не раскрывается.
Исковые заявления были направлены в судебные инстанции в соответствии со стандартной процедурой взыскания задолженности по жилищно-коммунальным услугам. При образовании долга производится начисление пени, затем в адрес должника отправляется претензионное требование. Если задолженность не погашается, организация вправе инициировать судебное разбирательство, как правило, в формате упрощенного производства посредством оформления судебного приказа.
