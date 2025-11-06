На Собчак в четвертый раз подали в суд из-за долга по коммуналке

Фонд капремонта подал четвертый иск в суд к Собчак Фото: Роман Наумов © URA.RU

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал четвертый иск к телеведущей Ксении Собчак о взыскании задолженности по коммунальным платежам. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на судебные материалы.

«Зарегистрировано исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна», — говорится в материалах дела. Об этом сообщило РИА «Новости».

Столичный суд уже удовлетворил три аналогичных иска фонда к телеведущей. Так 9 октября сообщалось, что суд в Москве взыскал задолженность по коммунальным услугам с журналистки. Сумма взысканной задолженности не раскрывается.

Продолжение после рекламы