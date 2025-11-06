Минобороны получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Самолет способен выполнять задачи воздушной разведки
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Госкорпорация «Ростех» передала Минобороны России очередную партию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
«Наша Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала армии новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Су-34 представляет собой современный многофункциональный боевой самолет, способный решать широкий спектр задач в различных условиях боевого применения. Машина разработана для нанесения ударов по наземным, надводным и воздушным целям на значительном удалении от аэродрома базирования.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения объектов инфраструктуры противника, защищенных современными средствами ПВО. Самолет также способен выполнять задачи воздушной разведки. Особое значение представители «Ростеха» придали боевым возможностям Су-34 в сложных условиях. Машина способна одновременно уничтожать воздушные цели и наносить точные удары по хорошо защищенным объектам инфраструктуры противника.
Военные летчики ВКС России высоко оценивают характеристики Су-34. По их словам, эти самолеты чрезвычайно востребованы в войсках и продемонстрировали высокую эффективность в зоне проведения СВО. Инженеры ОАК продолжают работу по совершенствованию авиационных комплексов, стоящих на вооружении российской армии. Полученный опыт позволяет им вносить необходимые изменения в конструкцию и системы самолетов, делая их еще более эффективными.
