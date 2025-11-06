Минобороны получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Самолет способен выполнять задачи воздушной разведки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Госкорпорация «Ростех» передала Минобороны России очередную партию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«Наша Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала армии новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Су-34 представляет собой современный многофункциональный боевой самолет, способный решать широкий спектр задач в различных условиях боевого применения. Машина разработана для нанесения ударов по наземным, надводным и воздушным целям на значительном удалении от аэродрома базирования.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения объектов инфраструктуры противника, защищенных современными средствами ПВО. Самолет также способен выполнять задачи воздушной разведки. Особое значение представители «Ростеха» придали боевым возможностям Су-34 в сложных условиях. Машина способна одновременно уничтожать воздушные цели и наносить точные удары по хорошо защищенным объектам инфраструктуры противника.

Продолжение после рекламы