Ученые выяснили лучшее время для приема пищи, чтобы похудеть

11:56 22 июля 2017 0

Диетологи призывают отказаться от ночных перекусов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американские ученые призывают отказаться от приема пищи за четыре часа до сна, а также в ночное время. По их убеждению, «ночной жор» является самой главной угрозой для стройной фигуры.

Специалисты американского Университета Юго-западного медицинского центра провели эксперимент на мышах. Их разделили на три группы. Похудеть смогли только те мыши, которые ели исключительно днем, и пищу с пониженным содержанием калорий. Другая группа мышей, которую не ограничивали в еде даже ночью, серьезно поправилась. Те из грызунов, кто ел низкокалорийную пищу, но ночью, также не смогли сбросить вес, пишет информагентство Nation News.

Автор исследования доктор Джозеф Такахаши пояснил, что диета уместна лишь в том случае, если человек потребляет пищу в пик своей активности. Тогда происходит больший расход калорий, и лишних килограммов можно не бояться. «Даже сбалансированное или низкокалорийное питание с приемом пищи в вечернее время не способствует похудению», — предупреждает ученый.

Он отметил, что продолжительный прием пищи в ночное и вечернее время в итоге может привести к таким последствиям, что придется обращаться за помощью к специалистам. Ученый также подчеркнул, что идеальное время для приема пищи у каждого человека разное, в зависимости от его активности. Вечером кушать стоит не позднее, чем за 3-4 часа до сна.