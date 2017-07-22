Домашний скот погиб под Челябинском.после того, как на него наехала «ГАЗель»
Как сообщает «Первый областной», автомобиль сбил стадо овец, когда животные возвращалось домой с пастбища. Часть скота погибла на месте, травмированную часть пришлось прирезать. Разъяренный фермер требовал от автомобилиста возмещения.
«Мы гнали скот домой по дороге, а он оттуда летел, не мог остановиться, у него еще груз в машине на несколько тонн. Водитель даже не пытался остановиться. Всех задавил, вон, по полю лежат — рассказал сайту «Первый областной» фермер Шакир Алиев.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.