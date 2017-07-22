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Главные новости Челябинской области
14:47  22 июля 2017 0

На трассе под Челябинском водитель «ГАЗели» сбил стадо овец. «Вон, по полю лежат» ФОТО

Раненых овец пришлось прирезать, рассказал фермерФОТО: 1obl.ru

Домашний скот погиб под Челябинском.после того, как на него наехала «ГАЗель»

Как сообщает «Первый областной», автомобиль сбил стадо овец, когда животные возвращалось домой с пастбища. Часть скота погибла на месте, травмированную часть пришлось прирезать. Разъяренный фермер требовал от автомобилиста возмещения.

«Мы гнали скот домой по дороге, а он оттуда летел, не мог остановиться, у него еще груз в машине на несколько тонн. Водитель даже не пытался остановиться. Всех задавил, вон, по полю лежат — рассказал сайту «Первый областной» фермер Шакир Алиев.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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