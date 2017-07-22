{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
22 июля 2017
17:21  22 июля 2017 0

Двое россиян с ребенком задержаны за незаконное пересечение границы Украины

Изварино. Граница. Очередь бегущих из Украины в Россию, зона контроля
Среди нарушителей оказался подросток без документовФото: Карина Ванеш © URA.RU

Украинские пограничники задержали трех граждан России в районе Сумской области, возле населенного пункта Рясное. Двое мужчин и 15-летний подросток пытались незаконно пересечь границу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сумской пограничный наряд задержал нарушителей в 100 метрах от границы вблизи Краснопольского района. Мужчины пересекли российско-украинскую границу пешком, минуя пограничные зоны контроля. Двоих мужчин 39 и 27 лет привезли в пограничное подразделение для составления протоколов. Издание уточняет, что подросток не имел при себе документов и был передан представителям службы по делам детей.

Согласно украинскому законодательству задержанные мужчины из России будут привлечены к административной ответственности. Судьба подростка решится специальной службой.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров