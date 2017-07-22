Украинские пограничники задержали трех граждан России в районе Сумской области, возле населенного пункта Рясное. Двое мужчин и 15-летний подросток пытались незаконно пересечь границу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сумской пограничный наряд задержал нарушителей в 100 метрах от границы вблизи Краснопольского района. Мужчины пересекли российско-украинскую границу пешком, минуя пограничные зоны контроля. Двоих мужчин 39 и 27 лет привезли в пограничное подразделение для составления протоколов. Издание уточняет, что подросток не имел при себе документов и был передан представителям службы по делам детей.
Согласно украинскому законодательству задержанные мужчины из России будут привлечены к административной ответственности. Судьба подростка решится специальной службой.