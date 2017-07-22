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22 июля 2017
Главные новости Москвы
22:14  22 июля 2017 0

Питер в разгар лета засыпало сугробами. ФОТО, ВИДЕО

Питер из лета переместился в зимуФото: "ВКонтакте"

В разгар лета Санкт-Петербург на день вернулся в зиму. 22 июля северную столицу засыпало сугробами из-за мощного града.

Как пишет информагенство Nation News, размер градин достигал двух сантиметров в диаметре. В результате тротуары Санкт-Петербурга оказались покрыты снегом, словно в Новый год.

Из-за града, который начал таять, часть улиц затопило, а на улице Бухарестской в воде застряли несколько легковушек и пожарная машина, образовался затор. Горожанам пришлось скакать через лужи и сугробы в босоножках и легких ботинках.

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Фото: «ВКонтакте»

Петербуржцы и гости города с юмором восприняли сюрприз погоды, тема стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях. Люди с удовольствием делятся фото и видео засыпанного Питера и комментируют происходящее. «Вот оно какое, наше лето!!! Что нам град, что нам зной, когда Питер со мной!», написала Натали Богданова. «Люблю тебя, Питер! Град в июле!», — вторит ей Галина Шрам.

Не испортили настроение петербуржцам и прогнозы синоптиков. Метеорологи пообещали культурной столице ежедневные осадки и нежаркую для для июля температуру — плюс 20 градусов.

Анна Салымская
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