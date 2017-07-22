Питер в разгар лета засыпало сугробами. ФОТО, ВИДЕО

В разгар лета Санкт-Петербург на день вернулся в зиму. 22 июля северную столицу засыпало сугробами из-за мощного града.
Как пишет информагенство Nation News, размер градин достигал двух сантиметров в диаметре. В результате тротуары Санкт-Петербурга оказались покрыты снегом, словно в Новый год.
Из-за града, который начал таять, часть улиц затопило, а на улице Бухарестской в воде застряли несколько легковушек и пожарная машина, образовался затор. Горожанам пришлось скакать через лужи и сугробы в босоножках и легких ботинках.
Петербуржцы и гости города с юмором восприняли сюрприз погоды, тема стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях. Люди с удовольствием делятся фото и видео засыпанного Питера и комментируют происходящее. «Вот оно какое, наше лето!!! Что нам град, что нам зной, когда Питер со мной!», написала Натали Богданова. «Люблю тебя, Питер! Град в июле!», — вторит ей Галина Шрам.
Не испортили настроение петербуржцам и прогнозы синоптиков. Метеорологи пообещали культурной столице ежедневные осадки и нежаркую для для июля температуру — плюс 20 градусов.