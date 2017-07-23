04:55 23 июля 2017 0

Роджерс заявил, что сейчас не лучшее время для создания совместной группы США и РФ по кибербезопасности ФОТО: Википедия

В субботу во время выступления на конференции по безопасности в американском Аспене (штат Колорадо) директор Агентства национальной безопасности (АНБ), адмирал Майкл Роджерс заявил, что создание российско-американской совместной группы по кибербезопасности в данный момент невозможно.

«Я не из тех, кто определяет политический курс. Об этом лучше говорить с кем-то другим, мы этим не занимаемся. Но если говорить о том, каковы мои соображения на этот счет, я бы сказал, что сейчас, возможно, не лучшее время, чтобы этим заниматься. Но, с другой стороны, возможно, это нечто такое, с чем можно подождать, чтобы развивать это со временем, если мы увидим изменения в поведении», — цитирует Роджерса ТАСС.

7 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп уделили немало времени, общаясь по вопросу кибербезопасности на своей первой встрече в Гамбурге. Лавров уточнил, что в целях борьбы с хакерами, организованной преступностью и в частности, терроризмом будет создана совместная двусторонняя рабочая группа.