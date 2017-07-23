{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
23 июля 2017
22 июля 2017
Главные новости Москвы
04:55  23 июля 2017 0

Глава АНБ США оценил возможность сотрудничества с Россией по кибербезопасности

Роджерс заявил, что сейчас не лучшее время для создания совместной группы США и РФ по кибербезопасностиФОТО: Википедия

В субботу во время выступления на конференции по безопасности в американском Аспене (штат Колорадо) директор Агентства национальной безопасности (АНБ), адмирал Майкл Роджерс заявил, что создание российско-американской совместной группы по кибербезопасности в данный момент невозможно.

«Я не из тех, кто определяет политический курс. Об этом лучше говорить с кем-то другим, мы этим не занимаемся. Но если говорить о том, каковы мои соображения на этот счет, я бы сказал, что сейчас, возможно, не лучшее время, чтобы этим заниматься. Но, с другой стороны, возможно, это нечто такое, с чем можно подождать, чтобы развивать это со временем, если мы увидим изменения в поведении», — цитирует Роджерса ТАСС.

7 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп уделили немало времени, общаясь по вопросу кибербезопасности на своей первой встрече в Гамбурге. Лавров уточнил, что в целях борьбы с хакерами, организованной преступностью и в частности, терроризмом будет создана совместная двусторонняя рабочая группа.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров