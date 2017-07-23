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08:14  23 июля 2017 0

Жительница Тюмени превратила детскую площадку в пляж. ФОТО

Пляж
Не все идут загорать на пляжФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Молодая жительница Тюмени, не страдающая комплексами, превратила детскую площадку в одном из городских дворов в пляж. Женщина решила позагорать, пока ее малыш резвился поблизости. Фото из паблика Тюмень I Подслушано Микрорайоны моментально разошлось по Сети.

«Совсем не стыдно людям», — резко отреагировали в социальных сетях. Однако большинство пользователей не увидели чего-то неприличного в таком месте отдыха, так как загорала дама не в песочнице, где играют малыши.

Кто-то предложил присоединиться к незакомплексованной женщине, а другие посоветовали пригласить ее прогуляться на пляж.

Ранее «URA.RU» писало о том, что одна из горожанок с наступлением летнего тепла также решила позагорать в обнаженном виде на балконе, после чего сразу же попала в объектив фотокамеры.

Женщина решила позагорать рядом с домом
Фото: группа ВКонтакте «Тюмень|Подслушано Микрорайоны

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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