Жительница Тюмени превратила детскую площадку в пляж. ФОТО

Молодая жительница Тюмени, не страдающая комплексами, превратила детскую площадку в одном из городских дворов в пляж. Женщина решила позагорать, пока ее малыш резвился поблизости. Фото из паблика Тюмень I Подслушано Микрорайоны моментально разошлось по Сети.
«Совсем не стыдно людям», — резко отреагировали в социальных сетях. Однако большинство пользователей не увидели чего-то неприличного в таком месте отдыха, так как загорала дама не в песочнице, где играют малыши.
Кто-то предложил присоединиться к незакомплексованной женщине, а другие посоветовали пригласить ее прогуляться на пляж.
Ранее «URA.RU» писало о том, что одна из горожанок с наступлением летнего тепла также решила позагорать в обнаженном виде на балконе, после чего сразу же попала в объектив фотокамеры.