На Южном Урале установлена предварительная причина страшного пожара, в котором погибли четверо детей. ГУ МЧС по Челябинской области инициировало экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, дознаватели назвали вероятной причиной трагедии замыкание электропроводки на веранде частного дома, где случился пожар. Пламя мгновенно охватило деревянное здание. В дыму от огня задохнулись четыре маленьких девочки. Подоспевшим пожарным удалось спасти только взрослого мужчину.
«По первоначальной информации, трое погибших детей приходятся дочерьми спасшемуся взрослому, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Челябинской области. — Еще один погибший ребенок является ему племянницей и находился в гостях в доме, где произошел пожар. Хозяйка дома на момент пожара находилась на работе».
Пострадавшая семья считается благополучной. Сейчас несчастные родители находятся в больнице в крайне тяжелом моральном состоянии. Отец получил ожоги второй и третьей степени, убитая горем мать лежит под капельницей. С ними работает психолог.
ГУ МЧС по Челябинской области инициировало экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Пластовского района. Главными темами обсуждения станут усиление профилактической работы местных властей, а также оборудование жилья многодетных и социально-незащищенных семей пожарными извещателями.
Пожар случился в ночь на 23 июля в поселке Верхняя Кабанка. В дыму задохнулись четыре девочки трех, шести и одиннадцати лет.