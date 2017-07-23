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Главные новости Челябинской области
09:22  23 июля 2017 0

Установлена причина пожара на Южном Урале, где погибли четверо детей. ФОТО с места происшествия

Пожарным удалось спасти только мужчину (архивный снимок)Фото: Pixabay

На Южном Урале установлена предварительная причина страшного пожара, в котором погибли четверо детей. ГУ МЧС по Челябинской области инициировало экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, дознаватели назвали вероятной причиной трагедии замыкание электропроводки на веранде частного дома, где случился пожар. Пламя мгновенно охватило деревянное здание. В дыму от огня задохнулись четыре маленьких девочки. Подоспевшим пожарным удалось спасти только взрослого мужчину.

«По первоначальной информации, трое погибших детей приходятся дочерьми спасшемуся взрослому, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Челябинской области. — Еще один погибший ребенок является ему племянницей и находился в гостях в доме, где произошел пожар. Хозяйка дома на момент пожара находилась на работе».

Пострадавшая семья считается благополучной. Сейчас несчастные родители находятся в больнице в крайне тяжелом моральном состоянии. Отец получил ожоги второй и третьей степени, убитая горем мать лежит под капельницей. С ними работает психолог.

ГУ МЧС по Челябинской области инициировало экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Пластовского района. Главными темами обсуждения станут усиление профилактической работы местных властей, а также оборудование жилья многодетных и социально-незащищенных семей пожарными извещателями.

Пожар случился в ночь на 23 июля в поселке Верхняя Кабанка. В дыму задохнулись четыре девочки трех, шести и одиннадцати лет.

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Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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