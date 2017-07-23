Совбез ООН готовится к экстренному заседанию после столкновений в Иерусалиме

08:55 23 июля 2017 0

Участники обсудят ситуацию в Израиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство Швеции, Франции и Египта выступили с требованием провести экстренное заседание Совета безопасности ООН после столкновений в Иерусалиме.

Ранее стало известно, что после инцидента лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что его страна прекращает любые контакты с Израилем, пишет RT.

Столкновение между полицейскими Израиля и арабскими жителями Иерусалима произошло 22 июля, в них пострадали 377 человек.

«В настоящее время крайне важно, чтобы все политические, религиозные и общинные лидеры действовали ответственно, восстанавливали спокойствие и избегали любых шагов, которые могли бы еще больше усилить напряженность», — подчеркивается в заявлении лидеров трех стран.