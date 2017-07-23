Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко, а также следователя по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадима Приймачока. Оба обвиняются в привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности.
Приймачок занимается расследованием уголовного дела в отношении главы Минобороны России Сергея Шойгу. Кравченко руководит группой по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича.
«По ходатайству следователя суд избрал в отношении находящихся в международном розыске Кравченко и Приймачока меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — цитирует «Русская планета» пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.
Напомним, весной 2017 года украинская военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича, которому вменяют государственную измену и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны.