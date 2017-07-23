{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
23 июля 2017
14:29  23 июля 2017 0

Военный прокурор Украины заочно арестован в России из-за Шойгу и Януковича

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
На Украине расследуют дело против главы Минобороны РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко, а также следователя по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадима Приймачока. Оба обвиняются в привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности.

Приймачок занимается расследованием уголовного дела в отношении главы Минобороны России Сергея Шойгу. Кравченко руководит группой по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении находящихся в международном розыске Кравченко и Приймачока меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — цитирует «Русская планета» пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

Напомним, весной 2017 года украинская военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича, которому вменяют государственную измену и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров