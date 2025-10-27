Bloomberg: США хотят освободить часть активов «Роснефти» от санкций
Активы «Роснефти» в Германии могут временно вывести из-под санкций США
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Администрация США предложила Берлину временно освободить от санкций немецкие активы «Роснефти». Американские власти готовы предоставить шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности. Об этом сообщают источники.
«Администрация США предложила Берлину шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности немецких активов „Роснефти“, что позволит временно освободить их от действия американских санкций. Администрация Дональда Трампа уведомила немецких коллег о намерении предоставить ограниченную и невозобновляемую лицензию для компании Rosneft Deutschland», — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Власти Германии в данный момент рассматривают это предложение и должны предоставить ответ в ближайшие дни. По информации одного из собеседников агентства, министр экономики ФРГ Катерина Райх планирует обсудить этот вопрос на встрече министров стран G7.
Ранее Министерство финансов США расширило санкции против российских энергетических компаний, включая «Роснефть» и ее дочерние структуры, однако Германия еще в сентябре продлила внешнее управление над Rosneft Deutschland и другими дочками до марта 2026 года для обеспечения энергобезопасности страны. Канцлер Фридрих Мерц уже заявлял о намерении добиваться исключения немецких активов «Роснефти» из санкционного списка, поскольку эти компании контролируются государством и критичны для инфраструктуры ФРГ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.