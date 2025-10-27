Мельникова: максимум пенсионных баллов доступно россиянам с большой зарплатой
Россияне могут получить от пенсии максимум если получают от 230 тысяч
Россияне с ежемесячной зарплатой в 300 тысяч рублей смогут получать максимальные 10 пенсионных баллов в год для формирования будущей страховой пенсии. Об этом 27 октября сообщили СМИ со ссылкой на сенатора, бывшего руководителя отделения Социального фонда по Псковской области Наталью Мельникову. Новые данные актуальны для расчетов пенсионных прав за 2025 год.
«Если заработная плата гражданина составляет 300 тысяч рублей в месяц, то за год гражданин заработает 13 индивидуальных пенсионных коэффициентов, но на лицевой счет гражданина будут учтены коэффициенты в количестве 10 — это максимальное количество пенсионных коэффициентов, которое может получить гражданин за год», — пояснила Мельникова РИА Новости.
Для начисления 10 баллов в год зарплата должна превышать 230 тысяч рублей в месяц. Это связано с установленным порогом, после которого начисление баллов ограничивается верхней границей. Сенатор уточнила, что стоимость одного ИПК в 2025 году составит 145,69 рубля. Ежегодно этот размер индексируется на уровень инфляции. Сформированная сумма будущей пенсии для каждого гражданина рассчитывается путем умножения накопленных баллов на стоимость одного пенсионного коэффициента, к ней прибавляется фиксированная государственная выплата. Общий размер страховой пенсии зависит от суммы этих составляющих.
