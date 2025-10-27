Мельникова: максимум пенсионных баллов доступно россиянам с большой зарплатой

Россияне могут получить от пенсии максимум если получают от 230 тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне с ежемесячной зарплатой в 300 тысяч рублей смогут получать максимальные 10 пенсионных баллов в год для формирования будущей страховой пенсии. Об этом 27 октября сообщили СМИ со ссылкой на сенатора, бывшего руководителя отделения Социального фонда по Псковской области Наталью Мельникову. Новые данные актуальны для расчетов пенсионных прав за 2025 год.

«Если заработная плата гражданина составляет 300 тысяч рублей в месяц, то за год гражданин заработает 13 индивидуальных пенсионных коэффициентов, но на лицевой счет гражданина будут учтены коэффициенты в количестве 10 — это максимальное количество пенсионных коэффициентов, которое может получить гражданин за год», — пояснила Мельникова РИА Новости.