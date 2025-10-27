Доцент Леонова предупредила о сдвиге срока оплаты ЖКУ

Оплачивать ЖКУ нужно будет иначе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Срок оплаты квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России с 1 марта 2026 года будет увеличен с 10 до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Об изменениях сообщила кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова агентству «Прайм». Кроме новых сроков оплаты, изменится и дата рассылки платежных документов: счет-квитанции будут поступать не первого, а пятого числа каждого месяца.

«Изменения заключаются в следующем: на данный момент до вступления в силу изменений срок платы за жилое помещение и коммунальные услуги установлен ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. С 1 марта 2026 года плату нужно будет вносить до 15 числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — подчеркнула эксперт. Она добавила, что это поможет россиянам избежать задержек в оплате и штрафов, а также дать дополнительное время для получения зарплаты и иных поступлений.