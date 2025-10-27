Маткапитал на первого ребенка в России в 2026 году превысит 737 тысяч рублей
Материнский капитал на первого ребенка сейчас составляет 690 266 рублей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Размер материнского капитала при рождении первого ребенка в 2026 году в России увеличится до 737 205 рублей. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Согласно проекту бюджета, при рождении первого ребенка материнский капитал составит 737 205 рублей в 2026 году», — процитировало слова Буцкой РИА Новости. Корректировка сумм проводится ежегодно с учетом уровня инфляции.
По сведениям издания, в 2027 году выплата может возрасти до 766 693,3 рубля. В 2028 году она достигнет 797 361,03 рубля.
Ранее в проекте федеральной казны на 2026 год заложили увеличение максимального пособия по беременности и родам до 955 тысяч рублей. В Госдуме уже прошло первое чтение законопроектов о бюджете РФ и Социального фонда на 2026–2028 годы, где предусматривается ежегодная индексация социальных выплат с учетом инфляции и роста средней зарплаты. Второе чтение запланировано на 18 ноября.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.