Маткапитал на первого ребенка в России в 2026 году превысит 737 тысяч рублей

Материнский капитал на первого ребенка сейчас составляет 690 266 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Размер материнского капитала при рождении первого ребенка в 2026 году в России увеличится до 737 205 рублей. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Согласно проекту бюджета, при рождении первого ребенка материнский капитал составит 737 205 рублей в 2026 году», — процитировало слова Буцкой РИА Новости. Корректировка сумм проводится ежегодно с учетом уровня инфляции.

По сведениям издания, в 2027 году выплата может возрасти до 766 693,3 рубля. В 2028 году она достигнет 797 361,03 рубля.

