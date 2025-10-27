Дело о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево выделят в отдельное производство

В Москве в рамках резонансного дела о хищениях денег у бойцов СВО, прибывающих в аэропорт «Шереметьево», уголовное дело против так называемых «попрошаек» выделят в отдельное производство. Об этом 27 октября сообщил информированный источник. Речь идет о преступной группировке, подозреваемой в кражах, мошенничестве и вымогательстве в отношении участников спецоперации, возвращавшихся на родину через «Шереметьево».

Следствие установило, что преступники целенаправленно выбирали бойцов СВО среди прибывающих пассажиров. Соучастники предлагали им услуги такси по привлекательным ценам, которые после окончания поездки резко возрастали в несколько раз. В частности, суммы, озвученные в начале (2–8 тысяч рублей), по итогу поездки достигали 40, 70 и даже 122 тысяч рублей. Оплату требовали как наличными и переводом, так и через терминал, при отказе угрожая физическим насилием. В преступной группе, как утверждается в материалах дела, принимали участие и сотрудники линейного управления МВД России в «Шереметьево». Большинство эпизодов связано с искусственно завышенными тарифами и прямым вымогательством средств у военных.