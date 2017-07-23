В Новгороде к приезду Медведева разметку нанесли на ямы. ФОТО

15:01 23 июля 2017 0

Хитрость не помогла - дороги Медведеву все равно не понравятся Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Великом Новгороде дорожную разметку нанесли прямо на ямы. Это произошло около недели назад, когда в городе ожидали приезда премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, и коммунальные и дорожные службы готовились к его приезду.

Фотографии, где запечатлены результаты работы дорожников, появились в социальных сетях. «Вот молодцы то какие», — оценили пользователи. «Ямки почти поровну поделили», — иронично отмечают комментаторы.

1/2 Фото: Крестцы + Великий Новгород онлайн

Интересно, что премьер во время визита в Великий Новгород обратил особое внимание на плохое состояние дорог в регионе. «Мы сегодня с вами прокатились по городу.И я стараюсь всегда это делать за рулём. И, что скрывать, дороги скверные, на это нужно обязательно обратить внимание», — сказал тогда глава кабинета министров, обращаясь к врио губернатора региона Андрею Никитину. В апреле Медведев в ходе совещания в Омске по вопросам дорожного строительства подчеркивал, что ситуация в этой сфере далека от идеальной, так как 40% российских трасс не соответствуют необходимым требованиям.