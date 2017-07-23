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23 июля 2017
15:01  23 июля 2017 0

В Новгороде к приезду Медведева разметку нанесли на ямы. ФОТО

Дмитроий Медведев. Екатеринбург, медведев дмитрий
Хитрость не помогла - дороги Медведеву все равно не понравятсяФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Великом Новгороде дорожную разметку нанесли прямо на ямы. Это произошло около недели назад, когда в городе ожидали приезда премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, и коммунальные и дорожные службы готовились к его приезду.

Фотографии, где запечатлены результаты работы дорожников, появились в социальных сетях. «Вот молодцы то какие», — оценили пользователи. «Ямки почти поровну поделили», — иронично отмечают комментаторы.

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Фото: Крестцы + Великий Новгород онлайн

Интересно, что премьер во время визита в Великий Новгород обратил особое внимание на плохое состояние дорог в регионе. «Мы сегодня с вами прокатились по городу.И я стараюсь всегда это делать за рулём. И, что скрывать, дороги скверные, на это нужно обязательно обратить внимание», — сказал тогда глава кабинета министров, обращаясь к врио губернатора региона Андрею Никитину. В апреле Медведев в ходе совещания в Омске по вопросам дорожного строительства подчеркивал, что ситуация в этой сфере далека от идеальной, так как 40% российских трасс не соответствуют необходимым требованиям.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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