«Добьемся внесения в перечень террористов»: Бородин взялся за уехавшего из России Покровского*

Артист открыто выступает против России Фото: Анна Майорова

Уехавшему артисту-иноагенту Максу Покровскому*, который сейчас выступает в американских барах и собирает деньги на поддержку ВСУ, стоит закрыть въезд в Россию, а также внести в перечень террористов и экстремистов. Об этом разговоре с URA.RU заявил руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он отметил, что в случае с лидером группы «Ногу свело!» речи ни о каком прощении, которым славится русский человек, идти не может.

«Макс Покровский — это предатель России. Мы наблюдаем за его деятельностью, которой он подрывает авторитет нашей страны. Так зачем нам предатели нужны? В ближайшее время мы попросим, чтобы его внесли в список террористов и экстремистов. Это Иуда, который зарабатывает в странах НАТО на финансирование ВСУ. Я считаю, что такой человек не должен называться гражданином России. Если бы можно было лишать гражданства таких людей, было бы хорошо. Но у нас Конституция не позволяет это сделать. Но важно понимать, что если человек предал раз, то будет делать это и дальше. Веры ему нет», — говорит Бородин.

Глава ФПБК не исключает, что Покровский, как и многие уехавшие артисты после 2022 года, сидит на западных грантах и получает хорошие деньги за антироссийскую позицию.

Сейчас же такое время, когда обществу важно показать, кто есть кто. По словам Бородина, ему уже поступали тысячи запросов относительно Покровского, чтобы его признали иноагентом. Теперь пришло время включить артиста в другой список предателей страны.

Кроме того, к рокеру можно применить еще одну меру — включить в список артистов, которым на 50 лет запретили въезд в страну. Он появился еще в 2022 году, но с тех пор официально не был подтвержден. В этом списке фигурируют фамилии тех, кто открыто выступил против России.