«На кадрах видно, как гражданский стоит на дороге и крестится, в нескольких метрах от него парит украинский беспилотник. Через несколько секунд беспилотник врезается в мирного жителя и взрывается», — указано в материале РИА Новости. Агентство приводит информацию из видео.

Инцидент в Купянске является частью более широкой проблемы, связанной с использованием украинских беспилотников. Ранее сообщалось о случае, когда группа украинских военнослужащих, пытавшихся сдаться в плен российской армии в Харьковской области, была уничтожена дронами ВСУ — погибли не менее шести человек. Эти события происходят на фоне конфликта между командованием ВСУ и военнослужащими, которые отказываются выполнять опасные задачи без надлежащей поддержки.