ВСУ ударили дроном по мирному жителю при эвакуации из Купянска
ВСУ атаковали мужчину с помощью дрона, указано в материале
Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Sean J. Berry
ВСУ убили мирного жителя Купянска в Харьковской области, который пытался эвакуироваться. Это следует из видео.
«На кадрах видно, как гражданский стоит на дороге и крестится, в нескольких метрах от него парит украинский беспилотник. Через несколько секунд беспилотник врезается в мирного жителя и взрывается», — указано в материале РИА Новости. Агентство приводит информацию из видео.
Инцидент в Купянске является частью более широкой проблемы, связанной с использованием украинских беспилотников. Ранее сообщалось о случае, когда группа украинских военнослужащих, пытавшихся сдаться в плен российской армии в Харьковской области, была уничтожена дронами ВСУ — погибли не менее шести человек. Эти события происходят на фоне конфликта между командованием ВСУ и военнослужащими, которые отказываются выполнять опасные задачи без надлежащей поддержки.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.