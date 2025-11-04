Путин подписал закон о резервировании рабочих мест для подростков
Путин подписал указ о резервировании отдельных профессий для несовершеннолетних
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин подписал закон о резервировании отдельных видов работ и профессий для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной защите. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Анастасия Жукова пояснила, что законодательство предусматривает возможность выделения определенных категорий работ или специальностей для трудоустройства несовершеннолетних. По ее словам, для граждан, которые нуждаются в особой социальной защите, может быть установлено резервирование конкретных должностей или определена квота рабочих мест.
