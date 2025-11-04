Логотип РИА URA.RU
В России ввели крупные штрафы за неисполнение решений по экстремизму

04 ноября 2025 в 19:59
Сумма штрафа составлят от 30 до 50 тысяч рублей, указано в документе

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

За невыполнение решений комиссии по противодействию экстремизму устанавливаются штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Именно такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно закону, за неисполнение решений межведомственной комиссии по противодействию экстремизму предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Либо предусматривается дисквалификация на срок от одного года до трех лет в для должностных лиц.

