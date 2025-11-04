В России ввели крупные штрафы за неисполнение решений по экстремизму

За невыполнение решений комиссии по противодействию экстремизму устанавливаются штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Именно такой закон подписал президент РФ Владимир Путин .

Согласно закону, за неисполнение решений межведомственной комиссии по противодействию экстремизму предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Либо предусматривается дисквалификация на срок от одного года до трех лет в для должностных лиц.