Более сотни новых самолетов и вертолетов получат в 2018 году воздушно- космические силы России. Об этом сообщил главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев.
По словам Бондарева, в следующем году воздушная армия России получит не меньше техники, чем в 2017 году. «Более сотни новых машин, а также капитальный ремонт строевой техники и модернизация», — приводит слова главнокомандующего ТАСС.
Виктор Бондарев также отметил, что в новой, еще формируемой госпрограмме вооружений 2018—2025 годов авиации уделили большое внимание. «В авиации новые технологии, разработки, движение вперед. Это влияет на развитие промышленности и народного хозяйства», — отметил он.