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23 июля 2017
Главные новости Москвы
15:40  23 июля 2017 0

Воздушная армия РФ закупит больше сотни военных самолетов

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Поставки планируются в 2018 годуФото: depositphotos.com © URA.RU

Более сотни новых самолетов и вертолетов получат в 2018 году воздушно- космические силы России. Об этом сообщил главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев.

По словам Бондарева, в следующем году воздушная армия России получит не меньше техники, чем в 2017 году. «Более сотни новых машин, а также капитальный ремонт строевой техники и модернизация», — приводит слова главнокомандующего ТАСС.

Виктор Бондарев также отметил, что в новой, еще формируемой госпрограмме вооружений 2018—2025 годов авиации уделили большое внимание. «В авиации новые технологии, разработки, движение вперед. Это влияет на развитие промышленности и народного хозяйства», — отметил он.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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