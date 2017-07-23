В России вэйпы приравняют к сигаретам

Курительные парогенераторы вместе с электронными сигаретами и кальянами могут приравнять к сигаретам. С такой инициативой выступает российский Роспотребнадзор, передает РИА «Новости».
Законопроект, в который хотят включить вэйпы, предлагает применять к ним ограничения, действующие в отношении табака. «В Госдуме рассматривается проект закона, который мы поддержали и предложили внести изменения, чтобы туда внесли парогенераторы», — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Документ внесли в российский парламент еще в марте 2017 года. Его авторы предлагают установить ограничения использования электронных сигарет и кальянов в определенных местах, помещениях и объектах, в том числе на детских площадках. Штраф за нарушение может составить до трех тысяч рублей.
Предлагается прописать и запрет на их демонстрацию в аудиовизуальных произведениях для детей и взрослых.
Кроме того, речь идет и об ограничении торговли- запрет их продажи несовершеннолетним.
Большими штрафами собираются наказывать чиновников и бизнесменов, нарушающих запреты.